Арестован наехавший на людей в Трире водитель

Водителя, который наехал на автомобиле на людей в пешеходной зоне в городе Трир на западе Германии, арестовали, он подозревается в убийстве. Об этом сообщается на сайте городской полиции в среду, 2 декабря.

Окружной суд Трира по запросу прокуратуры выдал ордер на арест 51-летнего водителя. Он подозревается в убийстве пяти человек и покушении на убийство в отношении 18 человек.

Тест показал наличие в выдыхаемом мужчиной воздухе алкоголя. Подозреваемый также показал «психологические отклонения в своем поведении» во время и после ареста и содержания в отделении полиции.

По данным полиции, мотив совершения преступления пока не установлен. В ходе допроса подозреваемый «предоставлял разные данные».

Ранее в среду на улицах Трира прошла акция в память о жертвах и пострадавших в трагедии, в ней участвовали несколько сотен человек.

Автомобиль Land Rover наехал на пешеходов 1 декабря. В полиции заявляли, что водитель в момент происшествия был в приступе ярости.

Полиция задержала на месте 51-летнего местного жителя, который, по данным прокуратуры, мог быть психически болен. Также отмечалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В прокуратуре подчеркнули, что террористический след в деле о наезде на людей не установлен.

По словам очевидцев, внедорожник ехал на скорости 70 км/ч и намеренно влетел в толпу прохожих. Машина двигалась в сторону главного рынка в центре города.

В результате погибли пять человек. Пострадали 18 человек, шестеро из них, по данным полиции, серьезно ранены.