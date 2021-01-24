СК возбудил уголовные дела после несанкционированных акций в Москве, передает телеканал «Известия».

Дела расследуются по трем статьям: применение насилия в отношении представителя власти, умышленные уничтожение или повреждение имущества и хулиганство.

По версии следствия, 23 января 2021 года агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, в ответ на законные требования нанесли удары сотруднику Росгвардии. В отношении двух сотрудников правопорядка неустановленными лицами был распылен в лицо слезоточивый газ.

Следствие продолжает изучать фото- и видеоматериалы с места событий.

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