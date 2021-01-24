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Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодных аномалиях, которые ожидаются в ряде российских регионов.

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Согласно прогнозам, в ближайшую неделю температура в европейской части России будет на 12-13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири и Якутии ожидается аномальный холод с отклонением от нормы на 15-18 градусов.

«Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пестрая картина получается», — цитирует его ТАСС в воскресенье, 24 января.

Вильфанд отметил, что температурный фон на европейской части России будет соответствовать концу марта, а в Западной Сибири столбики термометров опустятся до отметки -35…-38 градусов.

Также аномальный холод ожидает жителей Якутии, где температура будет ниже нормы на 8-10 градусов.

Накануне сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) временно приостановлена работа вечного огня на фоне 46-градусных морозов. В муниципалитете уточнили, что, как только температура повысится, подачу газа возобновят.

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