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Уроженец Азербайджана убит при нападении пиратов на судно в Гвинейском заливе

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В результате нападения пиратов на грузовое судно в Гвинейском заливе погиб уроженец Азербайджана. Об этом 23 января сообщили в Telegram-канале «Sputnik Азербайджан».

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«Известно, что жертвой пиратов стал механик Фарман Исмаилов. Остальные члены экипажа — 15 моряков — взяты в заложники. Все они граждане Турции. Среди них есть раненые», — говорится в сообщении.

Пираты напали на грузовое судно MOZART, которое шло под флагом Либерии в Гвинейском заливе в 181 км от города Сан-Томе.

Ранее, 12 января, стало известно о том, что следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту похищения россиянина с танкера AGISILAOS пиратами в Гвинейском заливе.

Согласно предварительной информации, в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года у берегов Западной Африки вооруженные огнестрельным оружием пираты напали на танкер, захватив моряков, среди которых был житель Краснодарского края.

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