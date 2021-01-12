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СК начал проверку после похищения пиратами россиянина в Гвинейском заливе

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Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту похищения россиянина с танкера AGISILAOS пиратами в Гвинейском заливе. Об этом сообщает во вторник, 12 января, пресс-служба ведомства.

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«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту захвата моряков в Гвинейском заливе, в числе которых гражданин Российской Федерации, организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года у берегов Западной Африки вооруженные огнестрельным оружием пираты напали на танкер, захватив моряков, среди которых был житель Краснодарского края.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Портал Maritime bulletin опубликовал 30 ноября информацию о захвате в Гвинейском заливе пиратами танкера для перевозки жидких химических веществ MV AGISILAOS и похищении с его борта четырех членов экипажа, в том числе моряков из России, Румынии и Филиппин.

8 января посольство РФ в Бенине сообщило, что захваченного пиратами в Гвинейском заливе россиянина освободили.

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