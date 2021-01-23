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Фристайлист Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе КМ в Москве

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Россиянин Максим Буров занял первое место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве.

Спортсмен по итогу своего выступления набрал 126,24 балла. На втором месте оказался американец Кристофер Лиллис с 116,74 баллами, на третьем — швейцарец Ноэ Рот (103,53).

Другой представитель России Павел Кротов обосновался на шестом месте (81,86).

В женских соревнованиях из россиянок лучший результат показала Любовь Никитина — четвертое место и 88,12 баллов. Лидером гонки стала американка Винтер Винеки (94,11), серебро завоевала австралийка Лора Пил (92,72), бронзу — представительница Канады Мэрион Тено (90,59).

Следующий этап Кубка мира запланирован на 30 января в Белоруссии, пишет ТАСС.

16 января Буров стал победителем соревнований по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле, набрав 127,60 балла.

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