Максим Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике

Россиянин Максим Буров 16 января стал победителем соревнований по лыжной акробатике в рамках домашнего этапа Кубка мира по фристайлу.

Фристайлист показал результат 127,60 балла. Второе место занял еще один россиянин — Павел Кротов (120,81), тройку лидеров замкнул швейцарец Ной Рот (120,36).

Среди женщин на соревнованиях по лыжной акробатике россиянка Любовь Никитина показала третий результат — 93,41 балла. Первое место у австралийки Лауры Пил (96,59), второе — у американки Эшли Колдуэлл (96,23).

Этап Кубка мира, который проходит в Ярославле, завершится в воскресенье, 17 января.

10 января российский лыжник Александр Большунов одержал победу на многодневной гонке «Тур де Ски». В заключительном масс-старте он финишировал вторым, уступив 13 секунд другому россиянину, Денису Спицову.