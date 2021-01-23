Террористы «ан-Нусры» совершили 18 обстрелов в идлибской зоне в Сирии

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили 18 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом 23 января сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 18 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 14 обстрелов), из них в провинции Алеппо — шесть обстрелов в провинции Идлиб – семь обстрелов, в провинции Латакия — два обстрела, в провинции Хама — три обстрела», — передает его слова «РИА Новости».

Обстрелов с территорий, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Продолжается патрулирование российской военной полицией в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами.

Ранее, 13 января, Сытник сообщил, что с начала года боевики «Джебхат ан-Нусра» совершили 27 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

По его словам, в провинциях Идлиб и Латакия было совершено по десять обстрелов, в провинции Хама — четыре обстрела, в провинции Алеппо — три обстрела.