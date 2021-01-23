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В Санкт-Петербурге рассказали о мерах по охране птиц зимой

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Эксперты из Санкт-Петербурга рассказали, нужно ли помогать уткам и другим птицам пережить зиму. Об этом сообщил в субботу, 23 января, городской портал «Мойка 78».

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В комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга рассказали, что большая часть уток улетает зимовать в Европу, однако часть птиц остается на зиму в городе.

Отмечается, что за последние годы зимний климат стал мягче и уток, которые предпочли зимовать в городе, стало больше. Как подчеркнули эксперты, уткам комфортно зимовать в городе, об этом говорит то, что они не улетают.

В ведомстве объяснили, что для зимовки птицам нужны участки открытой воды. Если вода замерзнет, то птицы перелетят в другое место. Кроме того, птицы могут совершить перелет в другой регион даже в зимний период.

Орнитологи предупредили, что не стоит чрезмерно подкармливать уток, так как они привыкают к тому, что пищу не нужно добывать самостоятельно.

На портале добавили, что дикие утки и чайки часто спасаются зимой на очистных сооружениях «Водоканала».

Ранее, 13 января, волонтеры в Псковской области на реке Великой начали отлавливать замерзающих лебедей. Сообщалось, что семья из трех птиц прибилась к одному из населенных пунктов. За день до этого зоозащитники смогли помочь самой слабой птице, матери двух птенцов.

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