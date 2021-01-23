В Крыму оценили позицию нового главы ХДС по санкциям против России

Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель 23 января заявил, что разочарован приверженностью нового главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета антироссийской санкционной политике.

«Подобная позиция вызывает лишь разочарование и удивление, до чего же люди могут заблуждаться в своей недальновидности и глупости», — сказал Гемпель в беседе с «РИА Новости».

В то же время, по его мнению, в Европе становится все больше здравомыслящих политиков, которые дают негативную оценку санкционной политике.

Ранее в этот же день Лашет заявил, что причины для снятия ограничительных мер против России отсутствуют, пишет «Газета.ру».

Премьер-министра германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета утвердили главой Христианско-демократического союза 22 января.

В июне 2020-го Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. В августе это решение одобрили и страны — партнеры Евросоюза: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,7% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и периодически заявляет о планах вернуть регион. Президент России Владимир Путин неоднократно называл крымский вопрос закрытым.