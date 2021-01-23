Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Норвежец Иверсен победил в скиатлоне на этапе Кубка мира
Экономика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно прибыло в немецкий порт
Общество
Митрополит Иларион заявил о возможном отлучении Кураева от Церкви
Общество
Пробки в Москве 23 января достигли 5 баллов
Общество
Главную новогоднюю ель России вывезли из Кремля
Мир
Во Франции увеличили паузу перед введением второй дозы вакцины от COVID-19
Мир
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
Общество
МВД предупредило об ответственности за провокации на незаконных акциях
Общество
Голикова заявила о планах добиться популяционного иммунитета к COVID в 2021 году

В Крыму оценили позицию нового главы ХДС по санкциям против России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель 23 января заявил, что разочарован приверженностью нового главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета антироссийской санкционной политике.

«Логика мышления в ЕС остается «антисоветской»
Депутат Европарламента Тьерри Мариани — о будущем российско-европейских отношений, СП-2 и Джо Байдене

«Подобная позиция вызывает лишь разочарование и удивление, до чего же люди могут заблуждаться в своей недальновидности и глупости», — сказал Гемпель в беседе с «РИА Новости».

В то же время, по его мнению, в Европе становится все больше здравомыслящих политиков, которые дают негативную оценку санкционной политике.

Ранее в этот же день Лашет заявил, что причины для снятия ограничительных мер против России отсутствуют, пишет «Газета.ру».

Премьер-министра германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета утвердили главой Христианско-демократического союза 22 января.

В июне 2020-го Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. В августе это решение одобрили и страны — партнеры Евросоюза: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,7% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и периодически заявляет о планах вернуть регион. Президент России Владимир Путин неоднократно называл крымский вопрос закрытым.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021