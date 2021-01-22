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Лашета утвердили главой германской партии ХДС

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Премьер-министра германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета утвердили главой «Христианско-демократического союза» (ХДС). Он получил 83,35% голосов. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel в пятницу, 22 января.

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На прошлой неделе прошло интернет-голосование делегатов. Все претенденты, включая бывшего лидера фракции консерваторов Фридриха Мерца и главу комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена, отмечали, что признают его результат. В дополнение состоялось голосование по почте, итоги которого подвели в пятницу.

16 января Лашета избрали новым лидером ХДС. Таким образом, он может повести партию на парламентские выборы вместо канцлера Германии Ангелы Меркель.

В начале января СМИ со ссылкой на источники писали, что глава минздрава ФРГ Йенс Шпан обсуждает с представителями партии своих шансов занять пост канцлера. По данным изданий, Шпан может стать кандидатом, если его рейтинги вырастут к весне и будут выше, чем у Лашета.

Сам Шпан опроверг эту информацию. Он заявил, что остается членом команды Лашета.

Меркель всё еще остается бундесканцлером, но уже покинула пост главы «Христианско-демократического союза» и объявила, что не пойдет на следующий срок. До избрания Лашета партию возглавляла Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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