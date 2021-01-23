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Митрополит Иларион заявил о возможном отлучении Кураева от Церкви

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Лишенного сана протодиакона Андрея Кураева могут отлучить от Церкви, если он продолжит свою деятельность, заявил в субботу, 23 января, председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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Он выразил сожаление, что подобное произошло с Кураевым, и напомнил, что экс-протодиакон сделал многое для Церкви: вел просветительскую деятельность, публиковал книги, проводил лекции и люди благодаря его деятельности «приходили к Богу».

«Но с какого-то момента он встал на противоположный путь, и сейчас он своей клеветой на Церковь многих отталкивает от Бога, и от религии, и от Церкви. Поэтому его, по сути, с Церковью ничего уже не связывает. И то, что он лишился священного сана, — это закономерный результат его деятельности. А если он эту деятельность будет продолжать в том же духе, то, наверное, за этим последует отлучение от Церкви», — предположил митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Иларион прокомментировал намерение Кураева подать апелляцию на решение о лишении его священного сана церковному суду Константинопольского патриарха Варфоломея. По словам митрополита, у бывшего протодиакона было много возможностей оспорить решение о лишении его сана. Он отметил, что Кураев «может подавать апелляции куда угодно, даже во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал известный герой романа «Золотой теленок» Остап Бендер другому герою этого романа Паниковскому, жаловавшемуся на то, что его девушки не любят».

«Он был запрещен в служении еще в апреле, у него были месяцы на раздумья о своей собственной судьбе. Его приглашали в церковный суд, ничего там не происходило за закрытыми дверьми, трижды приглашали, и он не явился на суд. Поэтому решение принято, я думаю, что это решение не будет пересматриваться. Но апеллировать можно к кому угодно и куда угодно», — объяснил Иларион.

Он выразил надежду, что Кураев изменит свое отношение к Церкви и к религии в целом и «встанет все-таки на путь покаяния».

«Никогда не поздно остановиться, никогда не поздно покаяться», — подытожил Иларион.

В конце апреля прошлого года патриарх Кирилл запретил в священнослужении Кураева. Причиной такого решения стали нелестные высказывания Кураева о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерее Александре Агейкине, который скончался 21 апреля.

В конце декабря 2020 года Епархиальный церковный суд Москвы признал протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из сана. Суд помимо высказываний протодиакона в адрес покойного Агейкина рассмотрел и другие его заявления, обнаружив в них «признаки хулы на Церковь», в частности обвинения в отношении Русской православной церкви в «организации раскола».

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