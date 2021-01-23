Прокуратура начала проверку после отравления школьников на Кубани

Прокуратура и управление Роспотребнадзора инициировали проверку после сообщений о массовом отравлении учащихся школы № 57 в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края. Об этом в субботу, 23 января, сообщает пресс-служба Крымской межрайонной прокуратуры.

По предварительным данным, отравление произошло во время обеда в школе. К настоящему моменту в больницу обратились 29 человек, их жизнью и здоровью ничего не угрожает. Госпитализированных нет, указали в надзорном органе.

Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, организацию детского питания, а также качество оказания услуг поставщиком.

Кроме того, территориальное управление Следственного комитета организовало доследственную проверку, ход и результаты которой поставлены на контроль.

21 января стало известно, что подмосковная прокуратура начала проверку после массового отравления учеников в одной из школ Электростали. В медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 школьников. По данным лабораторных исследований, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция.