Эксперты назвали основные технологические тренды 2021 года

Норвежские эксперты назвали технологические тренды 2021 года. На первое место вышли цифровые методы для борьбы с одиночеством, передает телеканал «Известия». Прогнозируется создание чат-ботов для людей с недостатком общения. Разговаривать с пользователями будет искусственный интеллект. Пандемия побудила вернуться к борьбе с глобальным потеплением. Специалисты полагают, что правительства по всему миру начнут принимать законы о защите климата. Появятся роботы для оптимизации энергопотребления. Кибербезопасность, как ожидается, выйдет на первый план. Могут появиться технологии для хранения логинов и паролей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.