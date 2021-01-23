Названы лидирующие по росту цен на жилье города России

Казань, Санкт-Петербург и Челябинск являются лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников в России по итогам 2020 года. Об этом рассказал ТАСС руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в субботу, 23 января.

По его словам, на первом месте оказалась Казань. В этом городе за прошлый год средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% — с 78 129 до 94 967 рублей.

«На втором месте с отставанием всего в 0,1% Санкт-Петербург, где цены за год выросли с 91 714 до 111 387 рублей. На третьем — Челябинск с ростом почти в 21% (с 45 870 до 55 420 рублей)» — сказал Зайцев.

На четвертом месте Краснодар, где средняя цена выросла на 20,2% (с 50,2 тыс. до 60,3 тыс. за кв. м), на пятом — Волгоград с ростом в 17,4% (с 46,5 тыс. рублей до 55,0 тыс. рублей за кв. м).

Москва заняла только 12-ю строчку, рост цен на жилье в столице в 2020 году составил 7,4%.

В среднем по стране средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья за прошедший год выросла на 13,9% и достигла значения в 75,5 тыс.

Зайцев отметил, что ажиотажный спрос на квартиры в новостройках разогрел среднюю стоимость квадратного метра в 2020-м. Он считает, что дело не только в реальном росте стоимости квартир, но и в изменении структуры предложения. На рынке сократилась доля объектов на начальной стадии строительства, когда цена минимальна.

Эксперт добавил, что в самых популярных районах во всех крупных городах наблюдается дефицит ликвидных объектов по стартовым ценам, их быстро раскупают. В итоге застройщикам приходится ценой регулировать спрос, поскольку продать все квартиры по стартовой цене на этапе котлована экономически нецелесообразно. Это связано с тем, что приходится учитывать риски: уровень инфляции, рост цен на стройматериалы, курс валюты, уточнил он.

Ранее, 14 января, аналитики «Авито Недвижимости» сообщили, что первичное жилье в России в IV квартале прошлого года подорожало на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. За год спрос на новостройки превысил аналогичные показатели предыдущего года на 23%.