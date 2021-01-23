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В Москве в субботу ожидаются гололедица и плюсовая температура

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В Москве в субботу будет облачно, местами — небольшие осадки, туманы, гололедица. Об этом заявил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 23 января.

«Сегодня погода в Москве облачная, местами пройдут небольшие осадки, возможны очаги туманов и гололедица. Температура воздуха от 0 до +2, по области от –2 до +3», — сказал синоптик.

По его словам, эти значения на восемь-девять градусов выше климатической нормы.

Подует юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее, в субботу, в Гидрометцентре рассказали, что днем в этот день в столичном регионе столбики термометров поднимутся до отметки +3 градуса. Ночью в Москве температура воздуха опустится до 0 градусов, а в Подмосковье — до –3.

21 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции МИЦ «Известия» заявил, что ситуация со скачками температуры от –25 до +3 градусов — редкое явление, а при потеплении климата происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости как зимой, так и летом.

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