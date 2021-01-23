Ученые обнаружили связь между отказом от ужина и набором веса
Японские ученые из Осакского университета обнаружили связь между отказом от вечернего приема пищи и набором веса, пишет The New York Post в пятницу, 22 января.
На протяжении трех лет специалисты наблюдали за 17,5 тыс. мужчин и 8,8 тыс. женщин в возрасте 18 лет и старше. Выяснилось, что те участники исследования, которые пропускали ужин, быстрее набирали вес.
Ученые обнаружили, что отказывались от еды вечером 10,8% мужчин и 17,1% женщин с лишним весом. Также среди частых причин набора лишних килограммов выделены возраст, недостаток сна, переизбыток алкоголя и курения.
По мнению специалистов, отказ от ужина приводит к нерегулируемому аппетиту из-за чувства сильного голода, в результате чего человек становится не в силах контролировать потребляемое количество пищи.
Отмечается, что необходимы дальнейшие исследования, однако данное заключение можно будет использовать для профилактики ожирения.
Ранее австралийский диетолог Сьюзи Баррелл назвала продукты, которые относят к здоровой пище, однако содержат много калорий, сахара и углеводов.