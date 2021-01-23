Загрязнение воздуха в Пекине в восемь раз превысило норму ВОЗ

Загрязнение воздуха в китайской столице превысило почти в восемь раз норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 23 января пишет ТАСС со ссылкой на данные Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды.

Так, среднесуточная концентрация мелких твердых частиц (PM 2,5), которые служат источником смога, достигла утром в субботу 189 мкг на кубометр при максимально допустимом значении в 25 мкг. При этом в некоторых районах этот показатель повысился до 197 мкг на кубометр.

По прогнозам, качество воздуха в городе улучшится на следующей неделе — во вторник, 26 января.

Агентство отмечает, что в прошлом году из-за приостановки промышленной деятельности власти на фоне пандемии коронавируса власти Пекина отмечали краткосрочное улучшение качества воздуха.

Главными источниками смога в Китае являются транспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Поясняется, что частицы PM 2,5 могут проникать в легкие и кровеносную систему человека, накапливаться в организме и приводить к воспалению сосудов и другим заболеваниям.

4 января столица Киргизии Бишкек возглавила список городов мира с самым загрязненным воздухом в рейтинге World Air Quality. На втором месте оказался Кабул, на третьем — Непал.