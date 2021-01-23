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Загрязнение воздуха в Пекине в восемь раз превысило норму ВОЗ

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Загрязнение воздуха в китайской столице превысило почти в восемь раз норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 23 января пишет ТАСС со ссылкой на данные Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды.

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Так, среднесуточная концентрация мелких твердых частиц (PM 2,5), которые служат источником смога, достигла утром в субботу 189 мкг на кубометр при максимально допустимом значении в 25 мкг. При этом в некоторых районах этот показатель повысился до 197 мкг на кубометр.

По прогнозам, качество воздуха в городе улучшится на следующей неделе — во вторник, 26 января.

Агентство отмечает, что в прошлом году из-за приостановки промышленной деятельности власти на фоне пандемии коронавируса власти Пекина отмечали краткосрочное улучшение качества воздуха.

Главными источниками смога в Китае являются транспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Поясняется, что частицы PM 2,5 могут проникать в легкие и кровеносную систему человека, накапливаться в организме и приводить к воспалению сосудов и другим заболеваниям.

4 января столица Киргизии Бишкек возглавила список городов мира с самым загрязненным воздухом в рейтинге World Air Quality. На втором месте оказался Кабул, на третьем — Непал.

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