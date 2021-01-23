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В Чили на дне рождения кошки 15 человек заразились COVID-19

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В чилийском городе Вальпараисо сразу 15 человек заразились коронавирусом во время празднования дня рождения кошки, пишет Daily Mail.

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На вечеринке в честь праздника присутствовали 10 человек, чьи результаты теста на инфекцию показали положительный результат. Еще пять зараженных — родственники владельца кошки. Отмечается, что состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое, они находятся в больнице.

По данным специалистов, нулевым пациентом мог оказаться хозяин кошки. При этом само животное не заражено коронавирусом, уточняет «Газета.ру».

«Когда я услышал, что вспышка произошла после дня рождения кошки, я подумал, что это шутка — они, вероятно, пытались что-то скрыть», — рассказал региональный секретарь министерства здравоохранения Франсиско Альварес.

Он добавил, что не может поверить в то, что люди продолжают массово собираться, несмотря на предупреждения властей.

15 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота.

Отмечалось, что животное могло заразиться от владельцев, которые перенесли COVID-19 в легкой форме. Кот переносил инфекцию тяжелее: у него поднялась температура, он был в апатии и отказался от еды.

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