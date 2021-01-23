Европарламент может узаконить перерывы для сотрудников на удаленке

Депутаты Европарламента призвали закрепить на законодательном уровне право на перерыв для сотрудников, работающих на удаленке. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Парламентарии высказываются за то, чтобы обязать руководителей компаний строго соблюдать рабочие часы сотрудников и не беспокоить их в неурочное время. Некоторые фракции предлагают увязать трудовое законодательство с соглашением о цифровизации рабочих мест.

«Законодательство было написано в период, когда цифровизация еще так не проникла в нашу жизнь. Поэтому сейчас самое время дать ему политический толчок», — заявил евродепутат от Мальты Алекс Аджиус Салиба.

Предложения парламентариев должны быть одобрены Еврокомиссией и национальными правительствами. После этого депутаты смогут утвердить право сотрудников на перерыв.

19 января член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров рассказал, как не дать обмануть себя, устроившись на работу на удаленке.