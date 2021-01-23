Прямой эфир
Общество
В Подмосковье увеличили выплаты при рождении или усыновлении первенца
Мир
Процесс по импичменту Трампа в сенате начнется 8 февраля
Общество
Синоптики предупредили о морозах до -58 на севере Иркутской области
Мир
ВОЗ ответила на заявление о более смертельном британском штамме COVID-19
Спорт
Нурмагомедов дал прогноз на исход поединка Макгрегора и Порье
Мир
Порошенко призвал к санкционной «осаде» Кремля
Мир
Сотрудники ВОЗ и Института Гамалеи провели встречу по вакцине
Мир
Россиянин Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США
Спорт
МОК намерен вакцинировать участников Олимпиады в Токио

Европарламент может узаконить перерывы для сотрудников на удаленке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Европарламента призвали закрепить на законодательном уровне право на перерыв для сотрудников, работающих на удаленке. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Парламентарии высказываются за то, чтобы обязать руководителей компаний строго соблюдать рабочие часы сотрудников и не беспокоить их в неурочное время. Некоторые фракции предлагают увязать трудовое законодательство с соглашением о цифровизации рабочих мест.

«Законодательство было написано в период, когда цифровизация еще так не проникла в нашу жизнь. Поэтому сейчас самое время дать ему политический толчок», — заявил евродепутат от Мальты Алекс Аджиус Салиба.

Предложения парламентариев должны быть одобрены Еврокомиссией и национальными правительствами. После этого депутаты смогут утвердить право сотрудников на перерыв.

19 января член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров рассказал, как не дать обмануть себя, устроившись на работу на удаленке.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021