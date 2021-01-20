Эксперт назвал способы не дать обмануть себя при работе на удаленке

Член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров в беседе с сайтом aif.ru во вторник, 19 января, рассказал, как не дать обмануть себя, устроившись на работу на удаленке.

По словам специалиста, пандемия коронавируса, с одной стороны, ставит всех в жесткие рамки выживания, а с другой — учит новому, дистанционному, ведению бизнеса. Между тем, следует помнить об основных требованиях, которые необходимо предъявлять к работодателю при работе онлайн.

Прежде всего, нужно заключить с ним письменное соглашение, хотя бы в виде подписей через сканирование и электронную почту. Не лишним будет продублировать это письмом по обычной почте. Помимо этого, нужно общаться по видеосвязи и вести запись переговоров. Не стоит также бояться спрашивать документы, удостоверяющие личность, чтобы точно понимать, с кем ведутся переговоры.

Гончаров отметил, что исполнителю лучше всего иметь расчетный счет в банке, чтобы оплата услуг проходила по реквизитам. Он отметил, что зачастую сами работники — дизайнеры, копирайтеры, PR-менеджеры и многие другие — не регистрируются в налоговом органе, чем нарушают закон и сами склоняют заказчика к заключению сомнительной сделки. Также они зачастую отказываются от заключения договоров, чтобы не декларировать заработок. Между тем, подчеркнул адвокат, при заключении соглашения появляется возможность проверить и заказчика, и исполнителя по ИНН, а также через сайт налоговой службы.

Помимо этого, специалист призвал просматривать страницы друг друга в социальных сетях, поскольку там содержится много полезной информации, которая либо поможет ускорить или отказаться от заключения сделки. Также он посоветовал пользоваться интернет-поисковиками для проверки человека.

Владимир Гончаров дал несколько советов и заказчикам, которых призвал быть внимательнее. Прежде всего, следует попросить потенциального работника показать портфолио, которое обязательно есть у профессионала. Кроме того, не следует сразу переводить за работу всю сумму.

«Не переводите всю сумму сразу, просите рассрочку или оплату частями. Даже психологически, когда работа оплачена не полностью, больше вероятность, что ее сделают хорошо и в срок», — объяснил специалист.

Он также призвал переводить деньги на банковский счет. Если исполнитель просит перевести оплату на электронный кошелек, есть большая вероятность обмана.

Также следует сохранять скриншоты переписок и видеопереговоров, и не поддаваться на недоказуемые устные обещания. Гончаров подчеркнул, что честному продавцу и покупателю услуг неважно, как происходит трудовой процесс, очно или дистанционно, ему скрывать нечего.

18 января сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленной работе. IT-специалист на удаленке может получить от 180 тыс. рублей. Такую же сумму готовы заплатить оператору call-центра, однако здесь зарплата складывается из оклада и премии.