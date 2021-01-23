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Кандидату в руководители представительства NASA в РФ отказали в визе

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Кандидату на должность руководителя представительства NASA в России не дали дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг американских партнеров, сообщает 23 января «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли. Имя кандидата не уточняется.

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«В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю NASA, который должен был возглавить офис агентства при посольстве США в России», — сказал собеседник агентства.

По словам другого источника, аналогичная ситуация сложилась и при назначении нынешнего руководителя NASA в Москве Триши Мак. Он отметил, что Мак в течение полутора лет прилетала только на старты и посадки в Казахстан, поскольку за это время так и не получила российскую визу.

Еще один собеседник связывает инцидент с планами по сокращению численности аппарата представительства NASA в российской столице и попыткой избежать необходимости содержать офис.

26 декабря посольство РФ назвало Соединенные Штаты инициатором «визовой войны» и обвинило американские власти в навязывании практики персональных визовых разменов.

В последние годы США всё чаще не выдают визы иностранным делегатам. Так, в феврале 2020-го комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за того, что главе делегации от России не выдали визу.

В Кремле заявили об обеспокоенности случаями невыдачи американских виз российским дипломатам, поскольку это «мешает работе ООН и это является большой проблемой».

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