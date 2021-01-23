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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске

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Прокуратура Сахалинской области начала проверку после пожара в частном доме, в результате которого погибли двое детей, сообщается на сайте ведомства в субботу, 23 января.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
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Огонь вспыхнул в одном из домов по улице Памятной в Южно-Сахалинске. В результате погибли двое детей, еще четверо пострадавших госпитализированы и находятся в реанимации.

«В ходе проверки в том числе будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, работе оперативных служб. Контролируются мероприятия по выяснению причин пожара», — сказано в сообщении.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что первый пожарный расчет прибыл на место через семь минут, к моменту прибытия спасателей из горящего дома самостоятельно вышли женщина и трое детей.

Возгорание было ликвидировано в 09:02 (01:02 мск) на площади 260 кв. м. В тушении были задействованы 24 сотрудника и пять единиц техники. Причины возгорания будут установлены после полной ликвидации огня.

22 января сообщалось, что двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Хатылыма Мегино-Кангаласского района Якутии.

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