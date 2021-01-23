Собянин призвал воздержаться от участия в несанкционированных акциях

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал воздержаться от участия в несанкционированных массовых мероприятиях, передает телеканал «Известия».

По словам градоначальника, звучат призывы к проведению незаконной массовой акции 23 января. Вместе с тем проведение несанкционированных властями мероприятий недопустимо. Собянин обратился к родителям несовершеннолетних, к тем, кто планирует участвовать в незаконном митинге, а также к его организаторам, воздержаться от этого шага. Он предупредил, что правоохранители обеспечат порядок в столице.

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