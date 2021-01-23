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В Канаде самолет прервал вылет из-за включения аварийного сигнала

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Самолет Boeing 737 MAX канадской авиакомпании WestJet прервал вылет из Калгари, после того как в кабине пилотов загорелась аварийная лампочка, сообщает в пятницу, 22 января, телеканал CBC.

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Отмечается, что борт следовал в Торонто. Лампочка включилась, когда лайнер готовился к взлету.

«После нормального запуска двигателя стандартная функция системы мониторинга работоспособности выявила потенциальную неисправность, которую необходимо было проверить и сбросить», — сказала представитель авиаперевозчика Лорен Стюарт.

По ее словам, пассажиры в течение часа были пересажены на другой авиарейс. После осмотра борт оказался исправным и отправится в следующий полет уже в ближайшее воскресенье.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили в марте 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. «Эмбарго» было снято только в ноябре прошлого года — после того как в Boeing согласились поправить программное обеспечение лайнера и установить дополнительные механизмы безопасности.

Первый коммерческий полет Boeing 737 MAX в США после снятия запрета состоялся 29 декабря. Рейс следовал из Майами в Нью-Йорк.

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