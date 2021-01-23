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МИД России отреагировал на сообщение посольства США о незаконных акциях

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Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 22 января, прокомментировало публикацию посольства США о времени и месте проведения несанкционированных акций в России.

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Ранее в пятницу посольство США в России разместило на своем сайте информацию о несогласованных акциях в российских городах 23 января, при этом призвав американцев избегать подобных мероприятий.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что столь «исчерпывающие» данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в РФ, а любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела государства и вызовут «соответствующую реакцию».

«Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

В пятницу стало известно, что МВД России проведет доследственную проверку по факту организации провокаций и насильственных действий руководителями региональных штабов блогера Алексея Навального.

Также в этот день мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым проведение несанкционированных акций 23 января. Градоначальник назвал циничными попытки вовлечь в мероприятия несовершеннолетних детей и призвал жителей столицы отказаться от участия в незаконных акциях.

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