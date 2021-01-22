Программу по снижению уровня бедности разработали в Башкирии

Министерство труда Башкирии разработало план программы по снижению бедности до 2030 года. По данным на 2018 год, за чертой бедности находились более 12% населения – более 491 тыс. человек. По данному показателю Башкирия занимает 26-е место в рейтинге регионов.

«Следует подчеркнуть, что занятость в сельской местности, в отличие от городской, не является гарантией от бедности – почти каждый 10-й находится в состоянии бедности», — отметили в ведомстве.

По данным минтруда, основную долю малоимущих составляет население трудоспособного возраста – 57,6%, передает «МедиаКорСеть». В рамках программы планируется снизить уровень бедности в два раза, то есть до 6%.

Общий объем финансирования базовых мер по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян в 2019–2024 годах составит почти 15,3 трлн рублей. Аналитики Счетной палаты уверены, что предпринятые меры приведут к снижению уровня бедности на 2,32 процентных пункта и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 п.п. Вместе с этим в документе упоминается, что 19–20% малоимущих домохозяйств в России не получали никакой соцподдержки в 2014–2018 годах.