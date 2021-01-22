Фильм «Блокадный дневник» Зайцева получил главный приз «Золотого орла»

Картина «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева признана лучшим фильмом по версии кинематографической премии «Золотой орел».

За победу в номинации боролись пять картин: «Блокадный дневник», «Дорогие товарищи!» (реж. Андрей Кончаловский), «Лед 2» (реж. Жора Крыжовников), «Союз спасения» (реж. Андрей Кравчук) и «Стрельцов» (реж. Илья Учитель).

«Я очень благодарен всей команде, без них бы не было этой картины... Этого сценария, этого фильма не было бы, если бы не было «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, потому что именно она дала толчок к тому, что я понял, не знаю почему, что хочу снять это кино», — цитирует Зайцева «РИА Новости» в пятницу, 22 января.

События фильма разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, которая недавно похоронила супруга, идет через весь город к своему отцу пешком, чтобы увидеть его в последний раз. Вместе с ней зритель проходит этот непростой путь. Сценарий написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям и дневникам блокадников.

Награду за лучшую режиссуру получил создатель фильма «Дорогие товарищи!» Андрей Кончаловский.

Исполнительница главной роли в «Блокадном дневнике» Ольга Озоллапиня стала обладательницей премии за лучшую женскую роль. По признанию актрисы, на роль ее утвердили только с третьего раза. Приз за лучшую женскую роль второго плана вручили актрисе Марии Ароновой, которая сыграла в картине «Лед 2».

Лучшим актером и обладателем «Золотого орла» стал Юрий Борисов, который сыграл в фильме «Калашников», а за лучшую мужскую роль второго плана наградили Александра Домогарова, сыгравшего в фильме «Союз спасения».

Премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается ежегодно с 2002 года.