В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита стройматериалов в России

В России нет дефицита строительных материалов. Об этом в пятницу, 22 января, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Нет, у нас абсолютно нет никакого дефицита строительных материалов. У нас сейчас мощности даже с запасом», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам замминистра, импорт стройматериалов составляет 5–7% от общего объема потребления, и это на приграничных территориях, где по логистике выгоднее завезти стройматериалы.

Ранее, 18 января, президент России Владимир Путин распорядился представить к 1 марта предложения по ограничению роста цен на строительные материалы.

Президент России Владимир Путин поручил правительству составить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы, сообщалось на сайте Кремля.

Согласно распоряжению главы государства, правительство должно предложить идеи по сдерживанию цен до 1 марта 2021 года.

Выполнять задачу кабмин будет совместно с комиссией Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

В июле стало известно, что строительные материалы вошли в число наиболее популярных у россиян товаров, которые они приобретали для дома и дачи в период самоизоляции.