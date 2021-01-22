Небывалые морозы надвигаются на Якутск

Аномально холодная погода ожидается в Якутске в период с 23 по 26 января. Среднесуточная температура может оказаться ниже климатической нормы на семь и более градусов. С подобным предупреждением выступило Якутское управление гидрометеослужбы.

В пятницу, 22 января, в столице республики будет до –48 градусов. В выходные на большей части территории Якутии ожидаются морозные туманы. На островах и побережье Булунского района возможны метели при ветре до 23 м/с, при этом в ночные часы температура будет опускаться до –57, а днем — до –53 градусов, пишет ИА SakhaNews.

ГУ МЧС по Якутии в этой связи советует в сильные морозы носить свободную одежду, поскольку это способствует нормальной циркуляции крови. Необходимо ограничить употребление спиртного. Собираясь в дорогу, следует сообщить родным и близким о маршруте движения и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения.

22 января сообщалось, что житель Италии Лоренцо Бароне, проехавший на велосипеде 64 тыс. км в 43 странах мира и женившийся на россиянке, задумал проехать по самой северной в мире дороге от Якутска до села Юрюнг-Хая.