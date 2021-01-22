В Италии угонщики вернули автомобиль владельцу из-за его болезни

Угонщики вернули автомобиль владельцу, когда узнали о его болезни. Автомобиль был обнаружен итальянскими карабинерами в пригороде Бари в Италии. Об этом сообщило в пятницу, 22 января, «РИА Новости».

В середине января жительница Италии рассказала в социальных сетях, что у ее матери, которая страдает рассеянным склерозом, угнали автомобиль Fiat Doblo с парковки больницы в Бари. Она отметила, что машина была оборудована для вождения инвалидами и оснащена пандусом и инвалидным креслом.

«Положите руку на сердце и верните ее нам», — написала дочь пострадавшей.

Публикация набрала много просмотров и разошлась по социальным сетям. Через несколько дней автомобиль обнаружили в пригороде Бари. Мужчина увидел ее припаркованной около своего дома и вызвал карабинеров.

Отмечается, что на переднем сиденье Fiat угонщики оставили записку.

«У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии», — принесли извинение преступники.

В начале ноября 2019 года угонщик вернул похищенный автомобиль Lada Granta детскому дому в селе Троицкое в Ингушетии после того, как сюжет о краже машины из интерната для детей с ограниченными возможностями показали на телевидении. Сообщалось, что неизвестные подкинули брату директора интерната записку о местонахождении автомобиля, а также ключи и документы.