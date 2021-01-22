Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Поставки газа по «Северному потоку» в 2020 году превысили 59 млрд кубометров
Спорт
До Специальной Олимпиады в Казани остался год
Общество
Компания Трампа зафиксировала снижение доходов в 2020 году из-за COVID-19
Общество
Прокуратура предостерегла от призывов к участию в несогласованных протестах
Политика
Александра Пошивая назначили замминистра транспорта
Авто
В России уменьшилось число дилерских центров
Мир
В МИД России поприветствовали готовность США продлить СНВ-3
Спорт
Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону
Экономика
Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 11 января

В Италии угонщики вернули автомобиль владельцу из-за его болезни

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угонщики вернули автомобиль владельцу, когда узнали о его болезни. Автомобиль был обнаружен итальянскими карабинерами в пригороде Бари в Италии. Об этом сообщило в пятницу, 22 января, «РИА Новости».

Старуха, дверь закрой: как не стать жертвой угонщиков
Кто и зачем берет покататься чужие машины

В середине января жительница Италии рассказала в социальных сетях, что у ее матери, которая страдает рассеянным склерозом, угнали автомобиль Fiat Doblo с парковки больницы в Бари. Она отметила, что машина была оборудована для вождения инвалидами и оснащена пандусом и инвалидным креслом.

«Положите руку на сердце и верните ее нам», — написала дочь пострадавшей.

Публикация набрала много просмотров и разошлась по социальным сетям. Через несколько дней автомобиль обнаружили в пригороде Бари. Мужчина увидел ее припаркованной около своего дома и вызвал карабинеров.

Отмечается, что на переднем сиденье Fiat угонщики оставили записку.

«У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии», — принесли извинение преступники.

В начале ноября 2019 года угонщик вернул похищенный автомобиль Lada Granta детскому дому в селе Троицкое в Ингушетии после того, как сюжет о краже машины из интерната для детей с ограниченными возможностями показали на телевидении. Сообщалось, что неизвестные подкинули брату директора интерната записку о местонахождении автомобиля, а также ключи и документы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021