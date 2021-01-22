Проект «Деревня будущего» реализуют в населенных пунктах Удмуртии

Министерство сельского хозяйства Удмуртии объявило о запуске проекта «Деревня будущего». Населенные пункты отбирают по наличию крепкой экономики территории.

По данным ведомства, проект подразумевает достаточность социально-инженерной инфраструктуры. В населенных пунктах по запросу жителей создадут общественные пространства. Один из подобных проектов уже реализовали в Пихтовке. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, благодаря программе инициативного бюджетирования и поддержке местного предприятия в населенном пункте появилась аллея, стадион, баскетбольная площадка и горка. Об этом пишет udm-info.ru.

Помимо крепкой экономики, при отборе учитывалась активность глав муниципальных образований, а также инициативность местных жителей. В двух населенных пунктах уже прошел мозговой штурм на тему дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии центр туризма и ремесел, который работал в структуре краеведческого музея, будет работать как отдельная система. Он займется составлением новых туристических маршрутов на севере республики и организацией этнографической экспедиции.