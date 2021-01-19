Новые туристические маршруты разработают на севере Удмуртии

Центра туризма и ремесел в Глазове (Республика Удмуртия), который раньше существовал в структуре краеведческого музея, будет работать как отдельная система. Подобные учреждения создаются по всему региону.

В новом статусе центр туризма и ремёсел сохранит бюджетное финансирование, будет участвовать в грантах и проектах для некоммерческих организаций, развивать туристические проекты. Как отмечает udm-info.ru, на базе центра будут созданы новые туристические маршруты на севере Удмуртии. Также в планах организовать этнографические экспедиции, заниматься проведением культурно-массовых мероприятий, поддержкой творческих инициатив, участвовать в республиканских выставках изделий декоративно-прикладного искусства и художественных ремесел, проводить мастер-классы.

Напомним, в Сарапуле появится еще один музей. Его экспозиции будут посвящены городским историям. Посетители смогут узнать интересные факты об образе жизни и быте представителей разных эпох и сословий Сарапула. Музей откроют в бывшей усадьбе купца Страхова на улице Карла Маркса, 30. Местных жителей призывают поделиться семейными фотографиями, личными историями, воспоминаниями, документами, которые отражают жизнь города на Каме.