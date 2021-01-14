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Музей городских историй появится в Сарапуле

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В Сарапуле появится еще один музей. Его экспозиции будут посвящены городским историям. Посетители смогут узнать интересные факты об образе жизни и быте представителей разных эпох и сословий Сарапула.

Музей откроют в бывшей усадьбе купца Страхова на улице Карла Маркса, 30. Сейчас в здании проводятся ремонтные работы, передает ИА «Сусанин». Местных жителей призывают поделиться семейными фотографиями, личными историями, воспоминаниями, документами, которые отражают жизнь города на Каме. Материалы станут частью экспозиции.

Ранее власти Ижевска решили реконструировать Генеральский дом, историческое здание, построенное в XIX веке. До 1 февраля должна быть разработана дорожная карта реализации проекта реконструкции. Рассматриваются варианты государственно-частичного или муниципально-частичного партнерства. Одним из условий проекта является сохранение в Генеральском доме, являющимся объектом культурного наследия, Музея Ижевска и Центра современной драматургии и режиссуры.

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