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ВДНХ подготовит программу в честь главных событий российской космонавтики

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В 2021 году ВДНХ подготовит культурно-образовательную программу о покорении космоса. Об этом в пятницу, 22 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

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По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, среди знаковых событий в истории российской космонавтики в этом году — 60-летие полета Юрия Гагарина в космос, а также 50-летие с момента запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют».

Тематические мероприятия на ВДНХ будут проходить в течение всего года. Откроют программу онлайн-лекции популяризаторов науки и литературно-музыкальный перформанс, пишет «Москва 24».

В пресс-службе выставки отметили, что все желающие смогут присоединиться к лекция, спектаклям, видеоэкскурсиям на интернет-ресурсах ВДНХ. Кроме того, центр «Космонавтика и авиация» запустил еженедельный видеоблог #СмотриКосмос, который можно найти на страницах центра в соцсетях. Небольшие ролики записали экскурсоводы. Они рассказывают о самых интересных экспонатах и связанных с ними космических разработках. Как пишет сайт kp.ru, В феврале появится аналогичная рубрика для детей — #маленькийкосмос. В ней расскажут о том, что такое космос, кто такие космонавты, чем они питаются и как спят во время экспедиций.

19 января сообщалось, что российские организаторы запланировали выпуск тематических почтовых марок, монет, памятных медалей и сувенирной продукции по случаю 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Кроме того, стало известно, что Россия планирует инициировать проведение дискуссии об истории и перспективах развития пилотируемых программ в комитете ООН по космосу.

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