Россия инициирует в ООН дискуссию в связи с 60-летием полета Гагарина

Россия планирует инициировать проведение дискуссии об истории и перспективах развития пилотируемых программ в комитете ООН по космосу. Об этом 19 января сообщило ТАСС со ссылкой на план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2021 году 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

«Проведение в комитете ООН по космосу тематической дискуссии с участием космонавтов (астронавтов) об исторических аспектах и перспективах развития пилотируемых программ», — говорится в документе.

На проведение мероприятия планируется выделить 100 млн рублей из средств «Роскосмоса».

Ранее, 14 января, стало известно, что в 2021 году РФ запустит к Международной космической станции (МКС) пилотируемый корабль серии «Союз», который назван в честь Юрия Гагарина.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.