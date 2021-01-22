Названа причина тяжелого течения COVID-19

Одной из причин тяжелого течения коронавируса и его осложнений у пациентов исследователи называют аутоиммунитет: имунная система по ошибке атакует собственный организм. Об этом говорится в статье, опубликованной в авторитетном научном журнале Nature.

В начале появления нового коронавируса предполагалось, что у ряда пациентов сигнальные белки иммунной системы, могут достигать опасного уровня. Это приводит к «цитокиновой буре» и чревато повреждением собственных клеток организма. Позже оказалось, что своевременный ввод лекарств, ослабляющих иммунную активность, снижает смертность среди тяжелобольных.

При этом ученые, изучающие COVID, все чаще подчеркивают роль антител-«оборотней», которые атакуют либо элементы иммунной системы своего организма, либо определенные белки в разных органах, включая сердце. При этом аутоантитела ведут к точечному, но долгосрочному повреждению, полагает иммунолог Акико Ивасаки из Йельского университета, США.

Аутоантитела вырабатываются даже у здоровых людей, но в малых количествах. Тем не менее у исследователей есть доказательства, что опасные аутоантитела играют свою роль в ряде инфекционных заболеваний.

«В этой области всё стремительно меняется, но доказательства сходятся», — добавляет иммунолог Аарон Ринг из Йельской школы медицины в Нью-Хейвене, штат Коннектикут.

Первые доказательства, что аутоантитела к интерферону повышают риск инфекционных заболеваний, появились в 1984 году, напоминает издание.

Как стало известно накануне, сбои в работе кишечника являются ключевым фактором, осложняющим процесс восстановления после перенесенного коронавируса. Для улучшения состояния можно употреблять активированный уголь, мед, малину, калину, а также добавить в рацион витамины группы В.