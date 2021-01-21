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Врач назвал осложняющий восстановление после коронавируса фактор

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Сбои в работе кишечника являются ключевым фактором, который осложняет процесс восстановления после перенесенного коронавируса. Об этом в четверг, 21 января, сообщил врач-ревматолог Павел Евдокименко.

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Он пояснил, что пищеварительная система возвращается к привычной работе медленно, гораздо быстрее к переболевшему возвращается обоняние и режим сна. Особенное влияние на работу ЖКТ оказывает прием антибиотиков.

«Вирус часто вызывает токсический эффект. Без должного лечения он может воздействовать на весь организм. Нужно поводить чистку организма, детокс-терапию», — заявил Евдокименко на своем YouTube-канале, добавив, что осложнения могут возникать из-за аллергических реакций.

При этом для улучшения состояния можно употреблять активированный уголь, мед, малину, калину, а также добавить в рацион витамины группы В.

Кроме того, специалист рекомендовал постепенно добавлять в распорядок дня физические нагрузки и выполнять дыхательную гимнастику. Однако от посещения бань и саун лучше в первое время после болезни воздержаться, поскольку высокие температуры могут спровоцировать ухудшение состояния.

Ранее в январе врач-диетолог Алексей Ковальков предупредил, что попытки похудения могут стать опасными после заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, перенесенное заболевание меняет работу внутренних органов, поэтому пациентам следует осторожно подходить к снижению веса.

Медик пояснил, что в почках и печени могут появляться микротромбы, а похудение оказывает большое влияние именно на эти органы.

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