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Почти треть россиян оказались не готовы платить за высшее образование
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Почти треть россиян оказались не готовы платить за высшее образование

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Около 31% россиян не согласны платить за высшее образование ни для себя, ни для своих детей. Об этом свидетельствуют данные опроса банка «ФК Открытие», опубликованного в пятницу, 22 января.

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Наиболее негативно настроенными к платному образованию в стране оказались жители Южного федерального округа (37%) и Северного Кавказа (36%). При этом наименьшее число противников платной «вышки» выявлено в Санкт-Петербурге (26%) и на Дальнем Востоке (19%).

Однако в случае необходимости 62% участников исследования выразили готовность оплатить высшее образование. Жители Петербурга и Дальнего Востока при этом оказались наиболее расположенными к этому. Там такое мнение поддержали 67% и 69% респондентов соответственно. Меньше всего эта точка зрения распространена на Северном Кавказе (51%).

Брать образовательные кредиты, несмотря на решимость более двух третей россиян платить за высшее образование, готовы менее половины опрошенных (42%). Остальные респонденты категорически отказались от такой идеи.

Только около 7% жителей страны выразили уверенность, что качественное образование может быть только платным.

«Наибольшая доля сторонников этой точки зрения на Дальнем Востоке и Северном Кавказе (по 13%), меньше всего их в Приволжском (4%) и Северо-Западном (5%) федеральном округах», — цитирует исследование «РИА Новости».

Опрос проводился с 14 по 19 января 2021 года методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1 тыс. жителей российских городов с населением более 100 тыс. человек. В нем приняли участие граждане в возрасте от 18 до 65 лет.

В ноябре депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой дать возможность получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое было на коммерческой основе. В настоящий момент, как отметил народный избранник, если первое высшее образование было на коммерческой основе, то возможность получения бесплатного второго и последующего утрачивается.

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