Пользователи сообщили о сбое в работе Google в США

Пользователи в Соединенных Штатах сообщили о проблемах в работе поискового сервиса Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Около 70% пользователей испытывают трудности со входом в аккаунт сервиса, 29% жалуются на работу поисковой системы.

Жалобы начали поступать в ночь на 22 января по московскому времени. О неполадках из других стран, кроме США, не сообщается.

Ранее, в ночь с 15 на 16 декабря, в некоторых странах по всему миру наблюдались сбои в работе поисковой системы Google и почтового сервиса Gmail. Наибольшее количество жалоб поступило из США, Австралии, Испании, Великобритании, Дании, Германии, Нидерландов и Венгрии.

В России с проблемами столкнулись жители Москвы и Ставрополя. В основном российские пользователи жалуются на сбои в работе поисковой системы Google.