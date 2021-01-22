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Байден представил национальную стратегию борьбы с пандемией

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Президент США Джо Байден представил национальную стратегию борьбы с пандемией. По его словам, план основан на научных данных, а не на политике, передает телеканал «Известия».

Американский лидер признал, что ситуация с коронавирусом ухудшится. К концу зимы общее количество умерших от COVID-19 в США может превысить 500 тыс. человек.

В стране стартует массовая вакцинация. Цель — сделать 100 млн прививок за первые 100 дней работы администрации Байдена.

Для реализации плана Байден ввел закон о мобилизации производства
в военное время. Это позволит властям потребовать от частных компаний ускорить выпуск вакцин.

Для туристов из-за рубежа в Штатах предусмотрен карантин. Байден пока не уточнил, как долго он продлится. До вылета путешественники должны сделать тест на вирус и предъявить отрицательный результат.

Ношение масок обязательно в поездах, самолетах и автобусах для всех, кто передвигается между регионами США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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