Аэропорт Иркутска не получил разрешение на международные рейсы

Из-за низких возможностей тестирования на коронавирус аэропорт Иркутска не получил разрешения на международные рейсы, заявил глава комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Александр Гаськов. Зампред правительства Праингарья Валентина Вобликова сказала, что кроме главной воздушной гавани Приангарья претендовали еще 12 региональных авиаузлов, но ни один разрешения так и не получил.

«Было дано поручение Анне Поповой (глава Роспотребнадзора РФ) изучить ситуацию по каждому региону», — отметила Валентина Вобликова.

Зампред правительства отметила, что решение будет приниматься через неделю, сообщает ИА IrkutskMedia. Кроме того, власти региона после выхода из праздников проработали данный вопрос, «ситуацию изменили и сейчас все показатели соответствуют».

Ранее белорусский авиаперевозчик «Белавиа» продлил приостановку рейсов во все пункты России, кроме московского аэропорта Домодедово. Полеты приостановлены по 27 марта 2021 года. «В связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации», — отметили в «Белавиа». Полеты в Ашхабад и Ригу не будут выполняться до 1 марта. Также до 27 марта не будет рейсов в Будапешт и Алматы. Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.