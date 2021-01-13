«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» продлил приостановку рейсов во все пункты России, кроме московского аэропорта Домодедово. Об этом говорится 13 января в сообщении на сайте авиакомпании.
Полеты приостановлены по 27 марта 2021 года. «В связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации», — отметили в «Белавиа».
Полеты в Ашхабад и Ригу не будут выполняться до 1 марта. Также до 27 марта не будет рейсов в Будапешт и Алматы. Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.
«Белавиа» возобновила полеты в Россию с 30 сентября, самолеты летают раз в неделю в московский аэропорт Домодедово.