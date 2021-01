Генерал-губернатор Канады ушла в отставку после скандала с подчиненными

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт объявила об отставке после обвинений в создании «токсичной среды» в офисе.

В своем заявлении она подчеркнула, что каждый сотрудник имеет право на здоровое и безопасное рабочее пространство. Однако за последние месяцы в ее офисе возникла «напряженность», о чем генерал-губернатор искренне сожалеет.

«После 28 лет службы стране я написала заявление об отставке. Я проинформировала об этом премьер-министра Джастина Трюдо», — написала она в заявлении.

Everyone has a right to a healthy and safe work environment. Tensions have arisen at Rideau Hall over the past few months and for that, I am sorry.