Генерал-губернатор Канады ушла в отставку после скандала с подчиненными

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт объявила об отставке после обвинений в создании «токсичной среды» в офисе.

В своем заявлении она подчеркнула, что каждый сотрудник имеет право на здоровое и безопасное рабочее пространство. Однако за последние месяцы в ее офисе возникла «напряженность», о чем генерал-губернатор искренне сожалеет.

«После 28 лет службы стране я написала заявление об отставке. Я проинформировала об этом премьер-министра Джастина Трюдо», — написала она в заявлении.

Everyone has a right to a healthy and safe work environment. Tensions have arisen at Rideau Hall over the past few months and for that, I am sorry. Full statement: https://t.co/4PgUs1h8Rq — GGJuliePayette (@GGJuliePayette) January 21, 2021

В июле Тайный совет Канады начал расследование в отношении Пейетт после сообщений об оскорблении ею сотрудников своего офиса.

В анонимных сообщениях, которые опубликовали местные СМИ, говорилось, что Пейетт создала в офисе «токсичную среду», словесно оскорбляя сотрудников. При этом некоторых она доводила до слез, а другие и вовсе предпочли уволиться.

Генерал-губернатор Канады представляет королеву Канады, которой является королева Великобритании Елизавета II. Жюли Пейетт занимала свой пост со 2 октября 2017 года.