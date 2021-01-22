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Генерал-губернатор Канады ушла в отставку после скандала с подчиненными

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Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт объявила об отставке после обвинений в создании «токсичной среды» в офисе.

В своем заявлении она подчеркнула, что каждый сотрудник имеет право на здоровое и безопасное рабочее пространство. Однако за последние месяцы в ее офисе возникла «напряженность», о чем генерал-губернатор искренне сожалеет.

«После 28 лет службы стране я написала заявление об отставке. Я проинформировала об этом премьер-министра Джастина Трюдо», — написала она в заявлении.

В июле Тайный совет Канады начал расследование в отношении Пейетт после сообщений об оскорблении ею сотрудников своего офиса.

В анонимных сообщениях, которые опубликовали местные СМИ, говорилось, что Пейетт создала в офисе «токсичную среду», словесно оскорбляя сотрудников. При этом некоторых она доводила до слез, а другие и вовсе предпочли уволиться.

Генерал-губернатор Канады представляет королеву Канады, которой является королева Великобритании Елизавета II. Жюли Пейетт занимала свой пост со 2 октября 2017 года.

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