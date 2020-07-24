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Генерал-губернатора Канады обвинили в создании «токсичной среды» в офисе

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Фото: Depositphotos
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Тайный совет Канады проведет расследование в отношении генерал-губернатора страны Жюли Пейетт после сообщений об оскорблении ею сотрудников своего офиса, сообщает CBC News 23 июля.

Проверка началась после публикации телеканала сообщений от анонимных источников, в которых говорилось, что Пейетт создала в офисе «токсичную среду», словесно оскорбляя сотрудников. При этом некоторых она доводила до слез, а другие и вовсе предпочли уволиться.

Кроме того, аналогичные обвинения выдвинуты в сторону секретаря и давней подруги генерал-губернатора Ассунты Ди Лоренцо. Источники сообщили, что она так же оскорбляла работников офиса, называя их «ленивыми» и «некомпетентными».

Пейетт, в свою очередь, выразила обеспокоенность происходящим и отметила, что серьезно относится к преследованиям на рабочем месте и старается создать в офисе безопасную среду.

В июле 2017 года королева Великобритании Елизавета II утвердила кандидатуру астронавта Жюли Пейетт на пост генерал-губернатора Канады. В 1999 году Пейетт стала первым канадским астронавтом, который побывал на МКС.

Несмотря на то, что генерал-губернатор выполняет в Канаде в основном церемониальные обязанности, по конституции он обладает правом распускать парламент страны или же временно приостанавливать его работу, поясняет РЕН ТВ.

В мае этого года в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий существенные штрафы для чиновников и госслужащих за оскорбление граждан.

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