Генерал-губернатора Канады обвинили в создании «токсичной среды» в офисе

Тайный совет Канады проведет расследование в отношении генерал-губернатора страны Жюли Пейетт после сообщений об оскорблении ею сотрудников своего офиса, сообщает CBC News 23 июля.

Проверка началась после публикации телеканала сообщений от анонимных источников, в которых говорилось, что Пейетт создала в офисе «токсичную среду», словесно оскорбляя сотрудников. При этом некоторых она доводила до слез, а другие и вовсе предпочли уволиться.

Кроме того, аналогичные обвинения выдвинуты в сторону секретаря и давней подруги генерал-губернатора Ассунты Ди Лоренцо. Источники сообщили, что она так же оскорбляла работников офиса, называя их «ленивыми» и «некомпетентными».

Пейетт, в свою очередь, выразила обеспокоенность происходящим и отметила, что серьезно относится к преследованиям на рабочем месте и старается создать в офисе безопасную среду.

I take workplace harassment issues very seriously. I am committed to ensuring that every employee who works at Rideau Hall enjoys a secure and healthy work environment at all times and under all circumstances. I have requested the conduct of an independent review.