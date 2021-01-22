Жильцов многоквартирного дома в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожара

Жильцов десятиэтажного жилого дома в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожара. Об этом 22 января сообщило издание Е1.

Инцидент произошел на Ереванской улице. Сообщалось о криках на шестом этаже. В подъезде наблюдается сильное задымление. Прибывшие на место происшествия пожарные разбили окна и эвакуировали жителей.

Как сообщили в МЧС пожару присвоен ранг 1-БИС. Спасателям удалось эвакуировть 50 человек, из которых 10 — дети. В квартире на шестом этаже обнаружили двух пострадавших. Огонь удалось ликвидировать на площади 15 кв. м — горели личные вещи.

Ранее, 21 января, в многоквартирном доме в Уфе произошел пожар. Огонь охватил квартиры двух этажей дома, 25 человек были эвакуированы. Данных о пострадавших не поступало.