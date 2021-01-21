Опубликованы кадры с места пожара в жилом доме в Уфе
Башкирское управление МЧС опубликовало первые кадры с места пожара в многоквартирном двухэтажном доме в Уфе. Возгорание произошло в четверг, 21 января.
На снимках видно, что огонь охватил квартиры двух этажей дома. Эвакуированы 25 человек, люди временно находятся в автобусах.
Сообщение о возгорании поступило утром в четверг в главк МЧС, загорелся деревянный двухэтажный жилой дом по улице Малая Лесозаводская.
«На момент прибытия наблюдалось горение в квартире двухэтажного деревянного жилого дома Г-образной формы, размером 20х40 м», — отметили в ведомстве.
К тушению огня от МЧС привлечены 42 человека и 14 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.
Накануне в городе Ржев Тверской области начали доследственную проверку по факту гибели мужчины при пожаре. Огонь вспыхнул в нежилом помещении.