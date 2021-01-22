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Американский институт резко улучшил прогноз ВВП РФ

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Вашингтонский Институт международных финансов (IIF) резко улучшил прогноз по экономике России. Его эксперты пересмотрели оценки падения ВВП в 2020 году с минус 4,8% до 3,6%, следует из доклада организации («Известия» его изучили). В 2021 году IIF ожидает более энергичный рост, чем все остальные ведущие финансово-экономические организации: прогнозируется ускорение до 3,9%.

Улучшение оценок связано прежде всего с исключительно лояльными противопандемическими ограничениями, которые позволили сохранить деловую активность во время осенней вспышки коронавируса, несмотря на рост числа заболевших.

Сокращение российского ВВП в 2020 году будет более мягким, чем ожидалось, и гораздо менее драматическим, чем в других государствах, сообщили специалисты IIF в докладе, посвященном российской макроэкономике. Объем валового продукта в развивающихся странах (за исключением Китая) в среднем по итогам прошлого года упадет на 5,5%, в развитых — более чем на 6%.

В IIF отмечают, что, хотя геополитические риски для РФ остаются высокими, её уязвимость к внешним факторам достаточно низка. В частности, расширение санкций против «Северного потока — 2», одобренное в оборонном бюджете США, ударит скорее по устойчивости корпорации «Газпром», чем по российской экономике. Провал проекта чреват для госкомпании убытками в $11 млрд, однако это не создает существенной угрозы поставкам газа в Европу.

К другим видам санкций РФ также малочувствительна, благодаря низкому госдолгу и накопленным резервам.

Гораздо более значимый эффект на российскую экономику может оказать соглашение по климату. В частности, его основное положение об углеродном налоге негативно скажется на экспорте из РФ в ЕС газа, нефти и металлов, уточняется в докладе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

V-образы: западные банкиры резко улучшили прогноз ВВП РФ

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