Экспорт рыбы и морепродуктов в США через Приморье вырос в 15 раз

По данным Россельхознадзора, экспорт рыбы и морепродуктов в США через Приморский край в 2020 году вырос в 15 раз по сравнению с 2019 годом. Всего в прошлом году через регион было экспортировано 1,56 млн тонн товара, значительно выше, чем годом ранее, передает ИА PrimaMedia.

В том числе, в Республику Корея в 2020 году поставлено 569,1 тыс. тонн продукции (в 3,1 раза больше, чем в 2019 году). В Малайзию направлено 2011,3 тонны рыбы и морепродуктов, тогда как в 2019 году была экспортирована лишь одна партия весом 24,9 тонны. Среди стран-импортеров продукции рыбного промысла в 2020 году появились такие государства как КНДР, Хорватия, Индонезия, Словения, Литва, Эквадор и страны Африки.

По данным на середину ноября, Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с начала 2020 года выдало 77 фитосанитарных сертификатов на экспортные партии кедровых орехов общим весом 4271,7 т. По словам экспортеров, в Китае значительная часть товара фасуется и перепродается на ведущих мировых площадках. Через приморские фитосанитарные посты в КНР были направлены кедровые орехи из Приморского края, Иркутской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Республик Алтай и Казахстан.