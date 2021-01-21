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Воробьев рассказал о процессе вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

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К сегодняшнему дню на территории Московской области от COVID-19 привились примерно 40 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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«У нас в очень активной фазе вакцинация. <…> Привито уже порядка 40 тыс. человек, в день плюс-минус 4–5 тыс. мы прививаем», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что жители Подмосковья, сделавшие прививку от коронавируса, получат QR-коды.

«Мы сделали такой ресурс, со следующей недели заработает: если ты вдруг забыл, когда нужно ставить вторую прививку, то тебе придет СМС. Если не забыл — хорошо, если забыл, то мы позволим себе напомнить, потому что вторая прививка пролонгирует действие, она обязательна. И еще один важный момент — электронный сертификат, ты его получишь после второй прививки, это QR-код», — уточнил Воробьев.

По его словам, с 25 января в Московской области каждую неделю будут сворачивать по 2,5–3 тыс. коек для пациентов с COVID-19.

«Приступаем к сворачиванию коек, у нас было порядка 19,5 тыс. коек, с 25 января мы каждую неделю планируем закрывать по 2,5–3 тыс. коек», — констатировал Воробьев.

Он отметил, что медики смогут вернуться к оказанию плановой помощи, а оборудование, которое освобождается, будет использоваться в стационарах.

Ранее в этот день в пресс-службе минздрава Московской области сообщили, что прививку от COVID-19 сделала 99-летняя женщина, живущая в Дмитрове. Осложнений после проведения вакцинации не отмечалось.

В пресс-службе подмосковного минздрава напомнили, что запись на вакцинацию от COVID-19 в Московской области осуществляется через портал госуслуг, по телефону 122, в поликлиниках, а также в МФЦ.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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